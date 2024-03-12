Легіон "Свобода Росії" заявив про взяття під контроль смт у Курській області

У легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні добровольці повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області.

"Смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції і кидає важку техніку", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У свою чергу в телеграм-каналі "Російського добровольчого корпусу" (РДК) також оприлюднено відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають.

"Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед громадяни РФ, залишені й непотрібні", - йдеться в повідомленні під відео.