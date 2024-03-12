Події

14:10 12.03.2024

На розмінування правого берега Херсонської області піде щонайменше два роки - голова ОВА

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На розмінування правого берега Херсонської області піде щонайменше два роки - голова ОВА

За нинішньої динаміки на розмінування правобережної частини Херсонської області знадобиться щонайменше два роки, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Наразі обстежено третину звільнених територій. Тільки на цій площі вибухотехніки виявили та знищили понад 155 тисяч мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що над розмінуванням регіону працює 1026 саперів. "Тільки за рік нам вдалося збільшити їх кількість у десять разів. І ми продовжуємо працювати над цим", - наголосив він. 

Теги: #розмінування #херсонська_область

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