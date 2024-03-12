Єврокомісія наступного тижня представить рішення про використання заморожених активів Центробанку РФ в інтересах України

Європейська комісія наступного тижня представить рішення про те, як використовувати в інтересах України заморожені фінансові активи Центрального банку Росії (перебувають у веденні бельгійської компанії фінпослуг Euroclear), для того, щоб фінансування розпочалося вже цього літа.

Про це на умовах анонімності журналістам розповів високопоставлений європейський чиновник. Як відомо, саме в Euroclear, яка спеціалізується на угодах із цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів, заморожено активи Центрального банку РФ на суму в EUR190 млрд. Компанія Euroclear щомісяця проводить операції з цінними паперами на суму EUR90 трильйонів.

"Ми сподіваємося побачити пропозиції Комісії на початку наступного тижня. Далі за процедурою у висновках Європейської ради буде перше посилання на ці пропозиції, що може бути прописано як "Рада бере до відома", або "вітає пропозицію", - подивимося. Потім, як ми сподіваємося, угоду з цього питання ми матимемо до закінчення головування Бельгії. Це дало б нам змогу отримати перший транш для України - я не спекулюватиму щодо цифри - вже влітку. Скільки це буде - залежатиме від пропозиції комісії", - сказав він.

Пояснюючи наявність активів ЦБ РФ саме в Euroclear, співрозмовник журналістів зазначив, що рахунок в Euroclear надавав ЦБ Росії "єдину точку доступу до європейського та міжнародного фінансових ринків". "Дуже важливо розуміти: це єдина точка доступу, і як у кожного учасника системи Euroclear, у Центрального банку Росії є рахунок цінних паперів, на який інвестують або депонують усі цінні папери, а також рахунок грошових коштів", - зазначив високопоставлений чиновник.

Він нагадав, що минуло два роки відтоді, як Європейська рада вирішила заморозити російські активи. "Санкції призвели до того, що Центральний банк Росії більше не може отримати доступ до грошового рахунку, а також до свого портфеля цінних паперів. Цінні папери приносять дохід, і Euroclear має ці доходи інвестувати, що він робить дуже обачно", - розповів чиновник.

Співрозмовник журналістів деталізував, що стосовно заморожених активів ЦБ РФ та їх використання є три аспекти: "є активи, є доходи від активів, є податок на доходи від активів". "Активи Центрального банку Росії в Euroclear в еквіваленті на євро становлять EUR190 млрд. Euroclear інвестує російські гроші - це доходи від активів у розмірі, як очікується, EUR15-20 млрд в наступні 3-4 роки, до 2027 року", - навів він цифри.

Крім активів ЦБ РФ у Euroclear, є також заморожені активи російського Національного розрахункового депозитарію на суму EUR69 млрд і EUR9 млрд касового рахунку і є активи російських приватних інвесторів, сума яких становить комерційну таємницю. "Але станом на сьогодні про них не йдеться. Рішення Комісії стосуватиметься доходів, отриманих від активів ЦБ РФ", - уточнив високопоставлений європейський чиновник.

Співрозмовник журналістів нагадав, що 14 лютого поточного року Європейська комісія "зробила перший крок, який був спрямований на те, щоб отриманий прибуток було виділено для потенційного використання в Україні". "Це рішення набуло чинності 14 лютого, і найближчими днями Комісія виступить із новою пропозицією. Це так званий другий крок. Цією пропозицією Комісія відповість на два питання. Перше: як чистий прибуток буде спрямовано в Україну? Це може бути український фонд, може бути для військових цілей - це ще обговорюється", - пояснив він стан справ.

Окремо чиновник торкнувся питання податку на дохід від заморожених активів. "Бельгія застосовує 25% корпоративного податку, що у 2024 році оцінюється в EUR1,7 млрд. Бельгійський уряд ухвалив рішення відкласти ці кошти в український фонд: EUR1,5 млрд буде витрачено цього року, а решту - наступного. Бельгія вільна розпоряджатися податком, не має нікого чекати, і це не може бути оскаржено в суді. Єврокомісія ж виходитиме з пропозицією щодо прибутку вже після сплати податків", - деталізував він.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, як бельгійський уряд має намір використати ці кошти в інтересах України, співрозмовник журналістів нагадав, що нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо анонсував, що EUR200 млн буде виділено на ініціативу Чехії закупити боєприпаси для України за межами ЄС. "На чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів піде EUR200 млн і ще близько EUR300-350 млн буде спрямовано на закупівлю військової техніки для України. Також є рішення про виділення грошей на реконструкцію України - буде виділено EUR150 млн, якими управлятиме бельгійське агентство розвитку, кошти також підуть на гуманітарну допомогу", - повідомив він.

При цьому високопоставлений європейський чиновник уточнив, що співвідношення фінансів, які підуть на підтримку України, становитиме приблизно "50 на 50" між військовими та іншими витратами. Він також зазначив, що ці кошти не надаються Україні безпосередньо. "Якщо це військова допомога, буде передано техніку, а не гроші, і ці EUR200 млн на чеську ініціативу буде передано Міністерству оборони Чехії, яке потім закупить боєприпаси у всьому світі і передасть їх Україні. Також досить великі суми грошей ідуть українським біженцям тут, у Бельгії, у вигляді соціальної допомоги", - деталізував він.

Другий аспект очікуваної пропозиції Європейської комісії стосуватиметься механізму, який дасть змогу уникнути краху Euroclear. "Euroclear, і це лише питання часу, муситиме виплачувати за великою кількістю претензій з російського боку. Оскільки російські активи заблоковані в Euroclear, станом на сьогодні проти цієї компанії подано понад 100 судових позовів. Російський суд не визнає санкції, і вони просто прийдуть до Euroclear, накладуть штрафи та пені, і повільно-повільно росіяни заберуть усю готівку західних фінансових інститутів на суму EUR33 мільярди. Саме така сума інвестована раніше західними фінансовими установами в Росію", - пояснив високопоставлений європейський чиновник.

Крім того, він не відкинув й інші можливості "покласти край Euroclear". "Наприклад, вони також спробують забрати активи Euroclear, які заблоковані в Дубаї та Гонконзі. Якщо російський суд прискорить розгляди, EUR33 млрд в Росії опиняться під загрозою, так само як і активи Euroclear у Гонконзі та Дубаї. І на цьому Euroclear закінчиться, і Національний банк Бельгії, який є наглядовим органом, повинен буде відкликати ліцензію. І тоді фінансова система завалиться", - описав він можливий сценарій розвитку подій.

Для того, щоб цього не сталося, Європейська комісія має передбачити відповідні механізми, зокрема, які дадуть змогу створити "значний буфер". "Дуже важливо, щоб у пропозиціях було передбачено свого роду екстрене гальмо, яке може бути задіяне, якщо ми побачимо, що Euroclear повністю спустошується за рішенням судів штрафами з російської сторони. Тому пропозиція Комісії буде щодо механізму, який дасть змогу Національному банку Бельгії, практично, призупинити переказ прибутків до бюджету ЄС. А буфером буде виручка 2022-2023 років і частково 2024 року, до 14 лютого, що становить EUR5,2 млрд", - пояснив співрозмовник журналістів.

Крім того, очікується, що Європейська комісія визначить, яку частину прибутку спрямують на підтримку України, і яка частина може тимчасово зберігатися в Euroclear. "Важливо розуміти, що частина грошей буде тимчасово зберігатися в Euroclear. У той момент, коли війна закінчиться, будемо сподіватися, що незабаром, коли все буде врегульовано, усю суму, яка була офіційно утримана, теж буде переведено в Україну. Але нам потрібна значна сума в Euroclear", - зазначив високопоставлений чиновник.

Відповідаючи на запитання, чи можна цю пропозицію Європейської комісії також застосувати до доходів, отриманих до 14 лютого 2024 року за попередні два роки, співрозмовник журналістів констатував, що пропозиція не матиме ретроспективної дії.

Говорячи про можливість конфіскації активів ЦБ РФ, чиновник зазначив, що в міжнародному праві суверенні активи недоторканні. "Це одне з чітких правил міжнародного права: "ви можете дивитися на них, але не можете торкатися". Згідно з міжнародним правом, конфіскація суверенних активів заборонена. У цьому конкретному випадку можуть бути причини не застосовувати це міжнародне право, і такі дискусії тривають у площині репарацій, які Росія повинна буде виплатити Україні. Але така країна, як Бельгія, не може ухвалити це рішення. Це рішення має ухвалити G7, до якої також входять Європейський Союз і Європейська комісія. Якщо G7 ухвалить таке рішення, Бельгія, звісно, його виконає. Але це дискусія, яка відбувається у "Великій сімці", і G7 ще не там", - розповів він.

Також, продовжив високопоставлений чиновник, "якщо ви конфіскуєте активи, ви ризикуєте зіткнутися з контрзаходами з боку Росії". "Крім того, арабські країни пильно стежать за тим, що відбувається, і вже говорять про те, що дуже стурбовані тим, що Euroclear стане зброєю в руках Заходу, а ми (європейці) робимо все, що нам заманеться. І тоді вони задаються питанням, чи в Euroclear безпечно зберігати їхні гроші: "Якщо ми (арабські країни) зробимо щось, що вам (європейцям) не сподобається, наші гроші також піддаються ризику". Це - ширші рамки, в яких ми ведемо ці дебати", - зазначив співрозмовник журналістів.