Події

11:42 12.03.2024

Близько 100 ракет було запущено з Лівану в бік Ізраїлю

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Дві хвилі ракет було запущено з Лівану в бік Ізраїлю, унаслідок атаки про постраждалих не повідомляється, передає у вівторок The Times of Israel.

У вівторок вранці угруповання "Хезболла", що базується в Лівані, запустило в бік Ізраїлю близько 70 ракет, повідомляє видання з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ця атака стала однією з найбільших із нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Пізніше в бік Ізраїлю було запущено ще близько 30 ракет. Усі вони приземлилися на відкритій місцевості, і під час атаки в місцевих населених пунктах не лунали сигнали повітряної тривоги.

Після обох атак повідомлень про постраждалих не надходило.

ЦАХАЛ оприлюднив у своєму телеграм-каналі відео з атакою винищувача по ракетних установках "Хезболли".

"Нещодавно винищувач ЦАХАЛ знищив три ракетні установки, використані для запуску ракет у бік Голанських висот раніше цього ранку", - ідеться в повідомленні армії.

Теги: #ізраїль #ракети

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