Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

Росіяни вночі 12 березня скинули керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська Харківської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одне житло в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок удару сталося руйнування 5-поверхового житлового будинку.

Також через вибух виникло кілька осередків займання.

Рятувальники зазначають, що станом на 04.15 вогонь вдалося загасити.