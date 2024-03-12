Події

07:26 12.03.2024

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

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Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

Росіяни вночі 12 березня скинули керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська Харківської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одне житло в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок удару сталося руйнування 5-поверхового житлового будинку.

Також через вибух виникло кілька осередків займання.

Рятувальники зазначають, що станом на 04.15 вогонь вдалося загасити.

 

Теги: #будинок #авіабомба #харківська_область

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