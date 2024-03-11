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19:44 11.03.2024

ОСУВ "Таврія": Триває виведення наших бригад на ротацію і відновлення

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ОСУВ "Таврія": Триває виведення наших бригад на ротацію і відновлення

Виведення українських бригад на ротацію і на відновлення триває і відбувається "настільки, наскільки дає змогу оперативна обстановка", повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Потрібно зазначити, що виведення наших бригад на ротацію і відновлення також триває. Воно здійснюється настільки, наскільки дозволяє оперативна обстановка, але вона подекуди дозволяє. І це позитивний момент, те, що бригади, які тривалий час були на першій лінії, брали участь у найскладніших операціях від наступальних торік і зараз - оборонних, мають можливість тепер одна за одною потроху виходити на відновлення", - розповів він в ефірі телемарафону в понеділок.

Спікер наголосив, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається динамічною. Українські воїни стримують ворога, за потреби проводять перегрупування, активні дії на певних ділянках, також завдають вогневого ураження ворогу і завдають йому значних втрат.

Лиховій також зазначив, що ворог продовжує чинити певний тиск на Роботинському виступі.

"Ми маємо якусь розвідувальну інформацію, що там було особливе бажання московитів захопити цей виступ до президентських виборів або раніше", - зазначив він, наголосивши, що дії ворога безуспішні, і Роботине залишається під контролем України.

Противник продовжує там атакувальні дії "за інерцією, продовжує промацувати лінію фронту", додав речник.

 

 

Теги: #фронт #ротація

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