Реєстрація на НМТ-2024 розпочнеться 14 березня

Реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році розпочнеться 14 березня.

Згідно з повідомленням пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), 14 березня о 9:00 розпочнеться реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті, яка триватиме до 11 квітня включно.

"Український центр оцінювання якості освіти забезпечить реєстрацію в безпаперовій формі. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступникові / потенційній вступниці потрібно буде за допомоги спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО, самостійно створити персональний кабінет", - ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що виправити і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна буде до 15 квітня.

З деталями реєстрації можна ознайомитись за посиланням: https://testportal.gov.ua/nmt-2024-shho-potribno-znaty-pro-reyestratsiyu/

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році передбачатиме три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).