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17:49 11.03.2024

У Києві шахраї, видаючи себе за співробітників ТЦК, ошукали киянина на 1,7 млн грн - прокуратура

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У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які, видаючи себе за співробітників ТЦК, ошукали місцевого жителя на 1,7 млн гривень, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи за фактами вчинення щодо потерпілого шахрайства, вимагання та позбавлення волі (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

Встановлено, що один зі зловмисників у січні 2024 р. запропонував знайомому 42-річному підприємцю допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв'язку нібито із захворюванням крові, для того щоб чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг підозрюваний оцінив у 388 тис. грн.

Після отримання необхідної суми злочинець залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

"Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому "відправкою на фронт", телефонували, відправляли "фейкові" скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову", - зазначають у прокуратурі.

Крім цього, шахраї під виглядом військових і співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого і, погрожуючи йому, отримали від нього 600 тис. грн. за "закриття питання" нібито за підробку військового квитка.

"Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду, яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій. І знову аби все залагодити, з чоловіка вимагали гроші", - йдеться в повідомленні.

Шахраї, погрожуючи потерпілому, повідомили, що брата одного з учасників злочинної групи призначили на керівну посаду в ТЦК у столиці, надсилали фальшиві довідки про зарахування на військову службу до ЗСУ та просили перераховувати гроші на джгути й дрони нібито для військових.

Загалом злочинці отримали від потерпілого близько 1,7 млн грн.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України під час передання їм $4 тис. Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НПУ.

Теги: #прокуратура #шахрайство

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