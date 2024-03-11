Події

16:54 11.03.2024

Генпрокурор Костін: Важливо боротися не тільки з топкорупцією, українці хочуть бачити ефективність на місцевому рівні

2 хв читати
Генпрокурор Костін: Важливо боротися не тільки з топкорупцією, українці хочуть бачити ефективність на місцевому рівні

Правоохоронні органи України мають гарантувати українцям не тільки боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади, а й ефективність притягнення до відповідальності корупціонерів на місцях, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Антикорупційна інфраструктура бореться з топкорупцією, але вкрай важливо боротися і з іншими рівнями корупції, тому що для деяких людей у громадах не мають значення якийсь міністр чи якийсь суддя десь. Звісно, вони розуміють, що це важливо, але для їх звичайного життя ми також маємо гарантувати, що боремося з корупцією в їхніх місцевих громадах", - сказав Костін у понеділок на конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС".

За його словами, українці хочуть бачити притягнення до відповідальності за корупцію місцевих правоохоронців, податківців, інших чиновників місцевого рівня.

"Ми маємо боротися з усіма рівнями корупції одночасно. Звісно, під час війни немає великих ресурсів. Але один із моїх пріоритетів... протистояти корупції з найвищого до найнижчого рівнів", - наголосив генпрокурор.

Він також наголосив, що Україні слід більше вкладатися в запобігання корупції.

"Думаю, що завдяки нашим спільним зусиллями ми будемо успішними і покращимо підходи до превенції", - додав Костін.

Він уточнив, що запобігання корупції - це завдання не тільки Національного агентства із запобігання корупції, а й регулювальних органів, які мають змінити підходи у своїй роботі.

Генпрокурор додав: "Думаю, у нас спільна позиція з антикорупційними органами, щоб зробити нашу роботу більш ефективною за допомогою насамперед змін у процесуальному законодавстві".

Костін також назвав "безпрецедентною в складних умовах" роботу керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

"У нас два вороги: зовнішній - РФ, її проксі, колаборанти, зрадники, агенти - і внутрішній ворог - корупція. І ми маємо перемогти в обох битвах", - підсумував Костін.

Теги: #корупція #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 11.03.2024
Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

15:22 11.03.2024
Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

12:57 10.03.2024
Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини

Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини

12:46 07.03.2024
Деякі країни ЄС не видають Україні підозрюваних у тероризмі та корупції, але можуть переконатися в безпеці їх тримання тут - генпрокурор

Деякі країни ЄС не видають Україні підозрюваних у тероризмі та корупції, але можуть переконатися в безпеці їх тримання тут - генпрокурор

16:35 05.03.2024
Костін про ордери МКС на арешт російських генералів: Продовжуємо співпрацювати для притягнення до відповідальності всіх винних у міжнародних злочинах

Костін про ордери МКС на арешт російських генералів: Продовжуємо співпрацювати для притягнення до відповідальності всіх винних у міжнародних злочинах

16:24 28.02.2024
"Укрнафта" викрила факти корупції всередині компанії

"Укрнафта" викрила факти корупції всередині компанії

12:10 28.02.2024
Глава МВС закликає українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах

Глава МВС закликає українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах

18:59 26.02.2024
Костін: Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими

Костін: Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими

15:39 25.02.2024
Генпрокурор: відкрито комунікуємо з колегами щодо іноземних компонентів у російській зброї та техніці

Генпрокурор: відкрито комунікуємо з колегами щодо іноземних компонентів у російській зброї та техніці

15:07 25.02.2024
Генпрокурор: трибунал щодо агресії буде, а доки триває робота над його юридичною моделлю, збираємо всі необхідні матеріали

Генпрокурор: трибунал щодо агресії буде, а доки триває робота над його юридичною моделлю, збираємо всі необхідні матеріали

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з України - Кубраков

Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

Росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району, наслідки з'ясовують - голова ОВА

ОСТАННЄ

Український консул негайно відправляється на пункт пропуску "Дорогуськ" через інформацію про зупинення протестувальниками пасажирських автобусів - посол

У Києві шахраї, видаючи себе за співробітників ТЦК, ошукали киянина на 1,7 млн грн - прокуратура

Командувач Повітряних сил ЗСУ показав відео удару по пункту управління росіян

НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на родовищах "Укргазвидобування" на 211 млн грн

ТЧХУ встановило чотири мобільних укриття в Оріхові та Гуляйполі

Керівник САП: Важливо законодавчо закріпити автономію повноважень антикорупційних органів на екстрадицію

Державна мова в Молдові румунська, постановив Конституційний суд республіки

Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з України - Кубраков

Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

Глава МВС: Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА