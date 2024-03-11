Генпрокурор Костін: Важливо боротися не тільки з топкорупцією, українці хочуть бачити ефективність на місцевому рівні

Правоохоронні органи України мають гарантувати українцям не тільки боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади, а й ефективність притягнення до відповідальності корупціонерів на місцях, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Антикорупційна інфраструктура бореться з топкорупцією, але вкрай важливо боротися і з іншими рівнями корупції, тому що для деяких людей у громадах не мають значення якийсь міністр чи якийсь суддя десь. Звісно, вони розуміють, що це важливо, але для їх звичайного життя ми також маємо гарантувати, що боремося з корупцією в їхніх місцевих громадах", - сказав Костін у понеділок на конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС".

За його словами, українці хочуть бачити притягнення до відповідальності за корупцію місцевих правоохоронців, податківців, інших чиновників місцевого рівня.

"Ми маємо боротися з усіма рівнями корупції одночасно. Звісно, під час війни немає великих ресурсів. Але один із моїх пріоритетів... протистояти корупції з найвищого до найнижчого рівнів", - наголосив генпрокурор.

Він також наголосив, що Україні слід більше вкладатися в запобігання корупції.

"Думаю, що завдяки нашим спільним зусиллями ми будемо успішними і покращимо підходи до превенції", - додав Костін.

Він уточнив, що запобігання корупції - це завдання не тільки Національного агентства із запобігання корупції, а й регулювальних органів, які мають змінити підходи у своїй роботі.

Генпрокурор додав: "Думаю, у нас спільна позиція з антикорупційними органами, щоб зробити нашу роботу більш ефективною за допомогою насамперед змін у процесуальному законодавстві".

Костін також назвав "безпрецедентною в складних умовах" роботу керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

"У нас два вороги: зовнішній - РФ, її проксі, колаборанти, зрадники, агенти - і внутрішній ворог - корупція. І ми маємо перемогти в обох битвах", - підсумував Костін.