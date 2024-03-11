Події

16:08 11.03.2024

Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

1 хв читати
Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

На засіданні Ставки в понеділок заслухали звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про темпи зведення нових оборонних рубежів, написав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - написав він.

Окрім того, на засіданні заслухали "детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, лиманський, бахмутський, авдіївський, мар’їнський, південний напрямки, операції морської піхоти. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво".

 

Теги: #ставка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 11.03.2024
Зеленський: "20 днів у Маріуполі" - фільм, що розповідає про російський тероризм

Зеленський: "20 днів у Маріуполі" - фільм, що розповідає про російський тероризм

22:33 10.03.2024
ППО збила за березень 151 зі 175 "шахедів" - Зеленський

ППО збила за березень 151 зі 175 "шахедів" - Зеленський

22:32 10.03.2024
Нехай за Рамадан ми станемо ближчими до справедливого миру - Зеленський

Нехай за Рамадан ми станемо ближчими до справедливого миру - Зеленський

22:30 10.03.2024
Зеленський: Церква з людьми - це українські капелани, а не посередництво між тими, хто хоче жити, і хто хоче тебе знищити

Зеленський: Церква з людьми - це українські капелани, а не посередництво між тими, хто хоче жити, і хто хоче тебе знищити

21:13 08.03.2024
Питання вільного судноплавства може бути вирішене на саміті миру - Зеленський

Питання вільного судноплавства може бути вирішене на саміті миру - Зеленський

19:33 08.03.2024
Зеленський проводить зустріч з Ердоганом

Зеленський проводить зустріч з Ердоганом

18:02 08.03.2024
Зеленський відвідав у Стамбулі верфі, де будують корвети для українських ВМС

Зеленський відвідав у Стамбулі верфі, де будують корвети для українських ВМС

15:58 08.03.2024
Зеленський прибув до Стамбула - ЗМІ

Зеленський прибув до Стамбула - ЗМІ

15:55 08.03.2024
Мета Путіна - захопити всю Україну, а не окремі її території, впевнений Зеленський

Мета Путіна - захопити всю Україну, а не окремі її території, впевнений Зеленський

15:48 08.03.2024
Молдова, країни Балтії та Казахстан перебувають у небезпеці - Зеленський

Молдова, країни Балтії та Казахстан перебувають у небезпеці - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з України - Кубраков

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

Росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району, наслідки з'ясовують - голова ОВА

Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку ПП "Корчова-Краківець" - Держприкордонслужба України

ОСТАННЄ

Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з України - Кубраков

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

Глава МВС: Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи

Частка охочих повернутися додому знизилася до 65% серед біженців і 72% серед ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

На паркінгу ТРЦ у Києві напали з ножем на водія, намагаючись викрасти його автомобіль

США планували реконструкцію космічних кораблів інопланетян у разі їх виявлення - Пентагон

РФ може депортувати всіх жителів окупованих територій України, хто відмовився отримати їхній паспорт - британська розвідка

Росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району, наслідки з'ясовують - голова ОВА

Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку ПП "Корчова-Краківець" - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА