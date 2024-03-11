Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

На засіданні Ставки в понеділок заслухали звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про темпи зведення нових оборонних рубежів, написав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - написав він.

Окрім того, на засіданні заслухали "детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, лиманський, бахмутський, авдіївський, мар’їнський, південний напрямки, операції морської піхоти. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво".