Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявляє, що корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою.

"Війна мала лібералізуючий вплив на Україну. Перед повномасштабним вторгненням корупція не належала до п'яти сфер, які вважалися суспільством проблемою. А тепер корупція - це друга проблема за важливістю в суспільстві після безпеки, і це створює тиск. Це говорить про те, що цінності населення змінилися", - сказала вона на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у понеділок у Києві.

Матернова наголосила на необхідності систематичної роботи для викорінення корупції.

"Чи зникла в Україні корупція? Звісно, ні: в Україні є корупція. Але наразі є інституції, які з цим працюють, вирішують цю проблему", - наголосила посол.