Глава МВС: Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи

Сервіс міжнародної доставки водійських посвідчень уже доступний для українців у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Міжнародна доставка водійського посвідчення вже у 27 країнах Європи. Наразі ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії", - повідомив міністр у телеграм-каналі в понеділок.

За словами Клименка, цей сервіс було запущено майже п'ять місяців тому, щоб українці за кордоном могли швидко і зручно обміняти водійські документи.

Міністр нагадав, що оформити заявку можна через "кабінет водія".

На сьогодні, як повідомив глава МВС, українці обміняли понад 5 тис. водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.