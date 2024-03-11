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10:31 11.03.2024

СБУ затримала агентку ФСБ на Вінниччині

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СБУ затримала агентку ФСБ на Вінниччині

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони на Вінниччині та виправдовувала збройну агресію РФ.

"Фігуранткою виявилася дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об'єктів", - ідеться в повідомленні СБУ в понеділок.

Крім того, зловмисниця цікавилася геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, і розвідувала маршрути руху військових ешелонів. "У разі отримання інформації агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону", - зазначено в повідомленні.

"У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність і затримали", - зазначено в повідомленні.

Під час розслідування встановлено, що фігурантка з анонімного акаунта в "Одноклассниках" закликала до підтримки Путіна і виправдовувала вторгнення російських військ в Україну. За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила в поле зору ФСБ і була завербована.

Під час обшуків у квартирі затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які вона використовувала для комунікації з ФСБ. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Теги: #вінницька_область #агент_фсб

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