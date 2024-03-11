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07:53 11.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів і 33 артсистеми

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ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів і 33 артсистеми

Українські військові за добу ліквідували майже 920 осіб особового складу ворога, 8 танків, 24 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 59 БПЛА, 90 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 424980 (+920) осіб, танків - 6739 (+8) од, бойових броньованих машин - 12874 (+24) од, артилерійських систем - 10499 (+33) од, РСЗВ - 1016 (+1) од, засоби ППО - 711 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8141 (+59), крилаті ракети - 1919 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13826 (+74) од, спеціальна техніка - 1686 (+14)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в понеділок уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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