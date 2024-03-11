Події

07:40 11.03.2024

Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

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Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

Окупанти ввечері атакували дроном, а вночі обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район, є пошкодження, обійшлося без потерпілих, інформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Увечері агресор ударив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджено 6 приватних будинків, 3 господарські будівлі. Понівечено кілька теплиць, авто та скутер. Зачепило лінії електропередачі і газопровід. Люди вціліли", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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