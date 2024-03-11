Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

Окупанти ввечері атакували дроном, а вночі обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район, є пошкодження, обійшлося без потерпілих, інформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Увечері агресор ударив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджено 6 приватних будинків, 3 господарські будівлі. Понівечено кілька теплиць, авто та скутер. Зачепило лінії електропередачі і газопровід. Люди вціліли", - написав він у телеграм-каналі.