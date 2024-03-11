"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" премії "Оскар"

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв, повідомляє Associated Press.

На церемонії нагородження лауреатів на сцену за нагородою піднявся Мстислав Чернов.

"Кіно формує спогади, а спогади формують історію", - заявив Чернов.

Команда Associated Press і PBS "Frontline", яка створила цей документальний фільм, удостоїлася бурхливих оплесків глядачів. Це перший "Оскар" як для України, так і для агентства Associated Press.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолітка та продюсерка і журналістка Василина Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя - за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч грн тільки за перший вікенд прокату.

Як повідомлялося, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA Британської кіноакадемії.