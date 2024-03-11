Праві центристи лідирують на парламентських виборах у Португалії - екзіт-поли

За даними екзіт-полів, на позачергових виборах у Португалії, за підсумками яких буде визначено новий склад парламенту і сформовано новий уряд, лідирує "Демократичний альянс" - правоцентристський альянс трьох правих партій, передає Reuters у неділю.

Правоцентристський "Демократичний альянс" (AD) здобув найбільшу кількість голосів на недільних парламентських виборах, але до повної більшості йому забракло зовсім небагато, показали три екзит-поли, згідно з якими AD набрав від 27,6 до 33 %, випередивши чинних соціалістів.

Опитування, опубліковані трьома основними телеканалами SIC, RTP і TVI, показали, що всі праві партії разом узяті, включно з ультраправою Chega, найімовірніше, отримають абсолютну більшість. "Досить!" (Chega), найімовірніше, отримає 14%-21,6%, що значно більше, ніж 7,2% на останніх виборах у січні 2022 року. Опитування показують, що Соціалістична партія перебуває в діапазоні від 24,2 до 29,5 %.

Однак "Демократичний альянс" поки що відкидає можливість угоди з Chega, при тому, що AD з прогнозованими 91 місцями у 230-місцевому парламенті, не зможе сформувати уряд самостійно.

Десять мільйонів португальців отримали можливість проголосувати на позачергових виборах у неділю, за чотири місяці після того, як прем'єр-міністр-соціаліст Антоніу Кошта пішов у відставку на тлі звинувачень у корупції, хоча його так і не було названо як підозрюваного.

Явка виборців була найвищою за останні роки, хоча вибори востаннє проводилися лише два роки тому, повідомляє BBC.