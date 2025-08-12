Інтерфакс-Україна
Політика
14:45 12.08.2025

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Фото: https://mzv.gov.cz/

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський вважає, що на майбутніх парламентських виборах чеський народ продемонструє свою підтримку Україні.

"Говорячи про вибори в Чехії, це залежить від народу Чехії, кого вони підтримають і за кого проголосують (…) Підтримка України — це не те, що може бути спроєктовано й організовано лише урядом. Це те, що походить із чеського суспільства. Подивіться на кількість організацій, які займаються різними видами діяльності. Подивіться на суму грошей, яку чеський народ пожертвував Україні. Це удесятеро більше, ніж те, що сплатив уряд. І це не може змінити жодної функції. Тож це походить від чеського народу. Тож чеська нація проголосує за українську націю", - сказав він на пресконференції у Києві у вівторок.

Водночас міністр висловив занепокоєння щодо можливого втручання РФ.

"Я попереджаю про можливе російське втручання. Ми маємо захищатися, і люди мають приймати кращі рішення", - сказав він.

Парламентські вибори в Чехії призначені на 3 і 4 жовтня поточного року. Вперше на цих виборах зможуть проголосувати чехи, які проживають за кордоном, що потенційно збільшує явку. За даними видання, одним з найімовірніших кандидатів на посаду керівника уряду в новому кабінеті в разі перемоги опозиції вважають експрем'єр-міністра країни (2017-2021), лідера руху ANO Андрея Бабіша, і саме з його ім'ям може бути пов'язана невпевненість Павела в майбутньому курсі Чехії.

Бабіш протистояв Павелу на президентських виборах 2023 року і програв у другому турі. Під час перегонів аналітики вказували, що Бабіш намагався сподобатися, зокрема, й тим виборцям, які незадоволені активною допомогою Чехії Україні, але раніше на посаді прем'єра він не був помічений у явних проросійських нахилах.

Зараз уряд Чехії очолює Петр Фіала, який представляє центристську Громадянську демократичну партію, відомий як прихильник України в її протистоянні російській агресії.

Раніше президент Чехії Петр Павел не виключив, що парламентські вибори в країні в жовтні поточного року призведуть до зміни уряду, і дав зрозуміти, що пріоритети можливої нової влади, зокрема, щодо продовження військової допомоги Україні поки що важко оцінити.

