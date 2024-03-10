Нехай за Рамадан ми станемо ближчими до справедливого миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив побажання, щоб за місяць Рамадан ми стали ближчими до справедливого миру.

"Зараз розпочинається священний для мусульман України та світу місяць Рамадан. І цього року Рамадан, на жаль, затьмарений війною і стражданнями, що не вщухають. Нехай за цей місяць ми все ж таки станемо ближчими до чесного і справедливого миру", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Не лише для України, а для всіх народів, які страждають зараз від війни", - наголосив він.

"Це в силах людства – досягти такої єдності, щоб справедливість оберігала життя від воєн. Я дякую всім, хто допомагає Україні й українцям! Дякую кожному й кожній, хто захищає життя та справедливість! Рамадан мубарак! Слава Україні!", - сказав на закінчення він.