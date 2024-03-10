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22:30 10.03.2024

Зеленський: Церква з людьми - це українські капелани, а не посередництво між тими, хто хоче жити, і хто хоче тебе знищити

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Зеленський: Церква з людьми - це українські капелани, а не посередництво між тими, хто хоче жити, і хто хоче тебе знищити

Президент України Володимир Зеленський побічно піддав критиці Папу Римського за його висловлювання про "мужність підняти білий прапор і вести переговори".

Цю заяву Папа зробив в інтерв'ю швейцарській телекомпанії RSI, яке він дав у лютому та уривок з якого опубліковано в суботу, 9 березня. Він заявив, відповідаючи на запитання журналіста, що вважає сильнішим за всіх того, "хто дивиться на ситуацію, думає про народ, має мужність підняти білий прапор і вести переговори".

"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю.

Він подякував "кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".

"Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами", - заявив Зеленський.

Теги: #папа #зеленський

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