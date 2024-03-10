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21:46 10.03.2024

Зеленський і Макрон обговорили заплановану зустріч у Києві

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Зеленський і Макрон обговорили заплановану зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів "тривалу і, як завжди, предметну телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном".

"Обговорили ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі. Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції щодо започаткування коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом", - написав також він.

 

 

 

Теги: #президент #візит #франція

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