Події

15:42 10.03.2024

У США проведено випробування багаторазового гіперзвукового апарата Talon-A

1 хв читати

У Сполучених Штатах проведено перше успішне льотне випробування приватного багаторазового гіперзвукового апарата Talon-A, що розвинув швидкість 5 Маха (близько 6 тис. км на годину), повідомила компанія-розробник Stratolaunch LLC.

Запуск було здійснено з борту двофюзеляжного літака-розгонника.

"Перший політ випробувального корабля Talon-A (TA-1) успішно завершено. Він являє собою важливу віху в розвитку першого в країні багаторазового гіперзвукового випробувального потенціалу, що фінансується з приватних джерел", - зазначили в компанії.

У листопаді минулого року компанія отримала контракт ВМС США на розробку корабля, в рамках якого передбачається проведення п'яти випробувань в інтересах американських військових.

Основні завдання льотних випробувань включали виконання безпечного запуску корабля ТА-1 з літака-носія, запалювання двигуна, прискорення, стійкий набір висоти і керовану посадку на воду.

"Хоча я не можу повідомити конкретну висоту і швидкість, яких досяг ТА-1 через відповідні угоди з нашими клієнтами, ми раді повідомити, що на додачу до виконання всіх основних і клієнтських завдань польоту ми досягли високих надзвукових швидкостей, що наближаються до 5 Маха", - сказав президент і генеральний директор Stratolaunch Закарі Кревор.

Теги: #сша #випробування #апарат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 10.03.2024
Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини

Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини

03:08 10.03.2024
ВМС США і Сили коаліції збили 28 БпЛА хуситів у районі Червоного моря

ВМС США і Сили коаліції збили 28 БпЛА хуситів у районі Червоного моря

19:21 09.03.2024
Байден підписав закон про фінансування частини федеральних відомств США

Байден підписав закон про фінансування частини федеральних відомств США

07:06 09.03.2024
США ввели санкції проти російської та центральноафриканської компаній

США ввели санкції проти російської та центральноафриканської компаній

06:10 08.03.2024
Байден у своїй промові до американського народу та Конгресу підтримав Україну

Байден у своїй промові до американського народу та Конгресу підтримав Україну

19:54 07.03.2024
Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

20:22 06.03.2024
Байден втратив підтримку десятків тисяч прихильників у семи штатах у "супервівторок" через ситуацію в Газі

Байден втратив підтримку десятків тисяч прихильників у семи штатах у "супервівторок" через ситуацію в Газі

19:31 06.03.2024
Стефанчук: Кількість підписів спікерів парламентів під зверненням до Джонсона із закликом проголосувати законопроєкт про допомогу Україні збільшилася до 27

Стефанчук: Кількість підписів спікерів парламентів під зверненням до Джонсона із закликом проголосувати законопроєкт про допомогу Україні збільшилася до 27

17:29 06.03.2024
Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

13:51 06.03.2024
"Метінвест" впроваджує досвід США щодо роботи з ветеранами війни

"Метінвест" впроваджує досвід США щодо роботи з ветеранами війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" - Держприкордонслужба

Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранено щонайменше 9 осіб, серед них 1 підліток - голова ОВА

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілу Антонівки Херсонської області постраждав чоловік - голова МВА

Майже 20 людей загинули на індонезійській Суматрі через повені та зсуви ґрунту

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в січні в Німеччині зросла на 18,9 тис., в Італії скоротилася на 18,1 тис. - Євростат

У Києві та області в понеділок без опадів, у вівторок і середу невеликий дощ - Укргідрометцентр

На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

Розширення Україною оборонних ліній може знизити здатність РФ просуватися вперед - британська розвідка

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду зросла до 11 осіб

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Добропіллі на Донеччині є руйнування в житловому секторі, під завалами можуть бути 2 людини - поліція

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА