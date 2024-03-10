У США проведено випробування багаторазового гіперзвукового апарата Talon-A

У Сполучених Штатах проведено перше успішне льотне випробування приватного багаторазового гіперзвукового апарата Talon-A, що розвинув швидкість 5 Маха (близько 6 тис. км на годину), повідомила компанія-розробник Stratolaunch LLC.

Запуск було здійснено з борту двофюзеляжного літака-розгонника.

"Перший політ випробувального корабля Talon-A (TA-1) успішно завершено. Він являє собою важливу віху в розвитку першого в країні багаторазового гіперзвукового випробувального потенціалу, що фінансується з приватних джерел", - зазначили в компанії.

У листопаді минулого року компанія отримала контракт ВМС США на розробку корабля, в рамках якого передбачається проведення п'яти випробувань в інтересах американських військових.

Основні завдання льотних випробувань включали виконання безпечного запуску корабля ТА-1 з літака-носія, запалювання двигуна, прискорення, стійкий набір висоти і керовану посадку на воду.

"Хоча я не можу повідомити конкретну висоту і швидкість, яких досяг ТА-1 через відповідні угоди з нашими клієнтами, ми раді повідомити, що на додачу до виконання всіх основних і клієнтських завдань польоту ми досягли високих надзвукових швидкостей, що наближаються до 5 Маха", - сказав президент і генеральний директор Stratolaunch Закарі Кревор.