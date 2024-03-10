Події

12:57 10.03.2024

Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини

2 хв читати
Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини

Генеральний прокурор України Андрій Костін у рамках своєї робочої поїздки до Вашингтона обговорив із конгресменами США Томом Кіном, Майклом Макколом, Майком Тернером і сенатором Шелдоном Вайтгаусом кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини.

"Обговорили спільні подальші кроки, необхідні щоб зупинити Росію та притягнути агресора до відповідальності. Андрій Костін наголосив, що ухвалення законопроєкту HR 815, який передбачає фінансову допомогу Україні, є життєво необхідним кроком для припинення варварства РФ", - повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в неділю.

Також Костін висловив подяку конгресменам за підтримку, яку США надають у боротьбі України за суверенітет і територіальну цілісність.

"Україна б'ється за свободу і демократію, незважаючи на безпрецедентну жорстокість з боку ворога, який уже вчинив понад 123 000 військових злочинів. Кожен день зволікання коштує людських життів. Ми не повинні допустити, щоб безкарність і право сили стали основою світового порядку ХХІ століття", - наголосив Костін під час зустрічі з конгресменом Томом Кіном.

Під час зустрічі з конгресменом Майклом Макколом генпрокурор зазначив, що в Україні високо оцінюють спільну ініціативу "Запропонований план перемоги в Україні" Комітету в закордонних справах, Комітету зі збройних сил, а також Постійного спеціального комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

Костін додав, що цей план "містить усі ключові елементи як для перемоги на полі бою, так і для перемоги справедливості".

Крім цього, він обговорив із конгресменом Майком Тернером зміцнення обороноздатності України. Під час зустрічі із сенатором Шелдоном Вайтгаусом сторони обговорили розбудову мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини РФ.

"Андрій Костін наголосив, що розробка законопроєкту REPO (про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців) - це рішучий крок на шляху до того, щоб змусити РФ заплатити за скоєні злочини і забезпечити відновлення України", - зазначають у пресслужбі.

 

Теги: #сша #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:08 10.03.2024
ВМС США і Сили коаліції збили 28 БпЛА хуситів у районі Червоного моря

ВМС США і Сили коаліції збили 28 БпЛА хуситів у районі Червоного моря

19:21 09.03.2024
Байден підписав закон про фінансування частини федеральних відомств США

Байден підписав закон про фінансування частини федеральних відомств США

07:06 09.03.2024
США ввели санкції проти російської та центральноафриканської компаній

США ввели санкції проти російської та центральноафриканської компаній

06:10 08.03.2024
Байден у своїй промові до американського народу та Конгресу підтримав Україну

Байден у своїй промові до американського народу та Конгресу підтримав Україну

19:54 07.03.2024
Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

12:46 07.03.2024
Деякі країни ЄС не видають Україні підозрюваних у тероризмі та корупції, але можуть переконатися в безпеці їх тримання тут - генпрокурор

Деякі країни ЄС не видають Україні підозрюваних у тероризмі та корупції, але можуть переконатися в безпеці їх тримання тут - генпрокурор

20:22 06.03.2024
Байден втратив підтримку десятків тисяч прихильників у семи штатах у "супервівторок" через ситуацію в Газі

Байден втратив підтримку десятків тисяч прихильників у семи штатах у "супервівторок" через ситуацію в Газі

19:31 06.03.2024
Стефанчук: Кількість підписів спікерів парламентів під зверненням до Джонсона із закликом проголосувати законопроєкт про допомогу Україні збільшилася до 27

Стефанчук: Кількість підписів спікерів парламентів під зверненням до Джонсона із закликом проголосувати законопроєкт про допомогу Україні збільшилася до 27

17:29 06.03.2024
Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

13:51 06.03.2024
"Метінвест" впроваджує досвід США щодо роботи з ветеранами війни

"Метінвест" впроваджує досвід США щодо роботи з ветеранами війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" - Держприкордонслужба

Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранено щонайменше 9 осіб, серед них 1 підліток - голова ОВА

ОСТАННЄ

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в січні в Німеччині зросла на 18,9 тис., в Італії скоротилася на 18,1 тис. - Євростат

У Києві та області в понеділок без опадів, у вівторок і середу невеликий дощ - Укргідрометцентр

На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

Розширення Україною оборонних ліній може знизити здатність РФ просуватися вперед - британська розвідка

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду зросла до 11 осіб

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Добропіллі на Донеччині є руйнування в житловому секторі, під завалами можуть бути 2 людини - поліція

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

У понеділок у західних та місцями Одеській і Вінницькій областях дощ - Укргідрометцентр

Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА