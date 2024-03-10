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12:32 10.03.2024

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

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Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони, 14 "Ланцетів" та інші види БПЛА, повідомили Сили оборони півдня України в телеграм-каналі в неділю, 10 березня.

"Окупанти не припиняють терор мирного населення прифронтових територій. Протягом доби застосували 52 FPV-дрони, 14 ударних БПЛА типу "Ланцет" і скинули з БПЛА інших модифікацій 47 осколкових боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Також протягом бойової доби ворог продовжував тактику точкових ракетних ударів. По території Степівської громади на Миколаївщині випустив крилату ракету Х-35.

Критичних руйнувань не завдано, люди не постраждали.

 

Теги: #дрони #запорізька_область

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