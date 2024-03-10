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11:30 10.03.2024

Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок - ISW

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Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок - ISW

Станом на 9 березня українські сили зберігають позиції на лівобережжі Херсонської області в районі Кринок, повідомляє у своєму огляді американський Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, за даними аналітиків ISW, 9 березня на заході Запорізької області росіяни послабили темп своїх наступальних операцій у районі Работиного через удари українських безпілотників і труднощі з розчищенням захоплених українських траншей. Російські війська також стикаються з неадекватним захистом від радіоелектронної боротьби (РЕБ) біля Работиного.

Водночас, йдеться в огляді, росіяни нещодавно просунулися на захід від Авдіївки - 9 березня в цьому районі тривали бої.

За даними ISW, геолоковані кадри, опубліковані 8 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в центральну Орлівку (на захід від Авдіївки). А кадри за 9 березня свідчать, що сили РФ також незначно просунулися в полях на південь від Тоненького (на захід від Авдіївки).

Загалом, ідеться в огляді ISW, позиційні бої тривають практично на всіх напрямках.

 

Теги: #війна #isw

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