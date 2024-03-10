Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранено щонайменше 9 осіб, серед них 1 підліток - голова ОВА

Російські окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по м. Мирноград Донецької області, унаслідок цього поранень зазнали щонайменше 9 осіб, із них 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 осіб, зокрема 1 підлітка, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автомобілів", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Унаслідок обстрілів ще одна людина була поранена в Очеретиному. Крім цього, ворожі БпЛА атакували Добропілля, унаслідок чого пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

Загалом від ворожих обстрілів пошкоджено 2 будинки та нежитлову будівлю в Желанному, кілька приватних будинків у Тернах Лиманської громади, 2 багатоповерхові будинки та адмінбудівлю в Торецьку, 2 двоповерхівки в Желєзному, 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислову будівлю в Часовоярській громаді, будинок і 2 нежитлові будівлі в Сіверську.

Також окупанти обстріляли околиці Костянтинівської громади.

Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 134 людини, зокрема 23 дитини.