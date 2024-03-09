Події

18:56 09.03.2024

Польські аграрії після зустрічі з Туском не мають наміру припиняти протест і блокаду кордону

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Зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з лідерами фермерських організацій, які рівно місяць тому розпочали страйк і блокування польсько-українського кордону, тривала більше ніж три години і не призвела до перелому ситуації, аграрії не почули чогось, що б могло спонукати їх зупинити страйк, повідомляє Радіо Свобода в суботу.

"Прем'єр сказав, що намагатиметься переконати Єврокомісію щодо "Зеленого курсу". А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон", - повідомив фермер Анджей Соботинський.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії довели до відома і чекають конкретних рішень. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, поки що не йдеться.

Раніше повідомлялося, що блокада кордону триватиме до 10 березня, проте тепер протестувальники називають нові терміни, зокрема, до кінця квітня.

В уряді Польщі раніше заявляли, що ЄС має допомогти польським фермерам вивезти і продати решту 9 млн тонн зерна. Щодо введення ембарго на російську та білоруську агропродукцію, то Сейм Польщі звернувся до Єврокомісії, щоб ухвалити таке рішення спільно, а не одноосібно, як Латвія.

Теги: #протест #польща #фермери

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