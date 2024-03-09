Росіяни 24 рази обстріляли населені пункти в Донецькій області, поранені три людини

Станом на ранок 9 березня росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області, поранені три людини.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, поранено людину в Південному і дві людини в Сіверську Бахмутського району.

У Покровському районі в Очеретинській громаді пошкоджено будинок, адмінбудівлю та магазин у Желанному. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка, Максиміліанівка та Побєда.

У Краматорському районі під вогонь потрапили околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

"Бахмутський район. У Південному Торецької громади поранено людину, пошкоджено 19 будинків, адмінбудівлю та об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків. У Сіверську поранені 2 людини, пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку, у Званівській - Переїзне та Верхньокам'яне", - повідомив голова обладміністрації.

Загалом за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донбасу. Із лінії фронту евакуйовано 187 осіб, зокрема 21 дитину.