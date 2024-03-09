Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Ексголовнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), де його визнали непридатним для служби в армії. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби, пише ZN.UA з посиланням на джерела.

"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.

За його інформацією, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона - редакції невідомо.

Як повідомлялося, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

7 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Зовнішньополітичне відомство направило британській стороні відповідний запит на агреман.