Події

11:11 09.03.2024

Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

1 хв читати
Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Ексголовнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), де його визнали непридатним для служби в армії. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби, пише ZN.UA з посиланням на джерела.

"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.

За його інформацією, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона - редакції невідомо.

Як повідомлялося, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

7 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Зовнішньополітичне відомство направило британській стороні відповідний запит на агреман.

Теги: #рапорт #влк #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 07.03.2024
Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії

13:06 06.03.2024
ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

20:11 04.03.2024
У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

21:04 24.02.2024
Залужний: Я вірю і точно знаю - ми переможемо!

Залужний: Я вірю і точно знаю - ми переможемо!

09:30 23.02.2024
Відставка Залужного зумовлена необхідністю перезавантаження - Зеленський

Відставка Залужного зумовлена необхідністю перезавантаження - Зеленський

14:33 22.02.2024
СБУ затримала в Чернігові колишнього керівника ВЛК, який видавав фіктивні довідки ухилянтам, і вилучила майже $1 млн

СБУ затримала в Чернігові колишнього керівника ВЛК, який видавав фіктивні довідки ухилянтам, і вилучила майже $1 млн

03:37 11.02.2024
Українців попереджають про фейкові сайти Залужного

Українців попереджають про фейкові сайти Залужного

21:03 09.02.2024
Залужний про звання Героя України: З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові

Залужний про звання Героя України: З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові

14:35 09.02.2024
У Брюсселі назвали заміну головкому ЗСУ внутрішньою справою України

У Брюсселі назвали заміну головкому ЗСУ внутрішньою справою України

12:26 09.02.2024
Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

ППО знищила 12 із 15 "шахедів"

Росіяни за добу втратили понад 850 осіб

Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини: Упевнений, спільні результати будуть сильними

Зеленський - Ердогану: Ми не бачимо представників Росії на інавгураційному Саміті миру

ОСТАННЄ

Росіяни 24 рази обстріляли населені пункти в Донецькій області, поранені три людини

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

ППО знищила 12 із 15 "шахедів"

Унаслідок численних ворожих обстрілів Вовчанська загинули дві людини, є руйнування

Війська РФ обстрілювали Херсонську область, є жертви і поранені

Окупанти за добу завдали 323 удари по 12 містах і селах Запорізької області

У Середземному морі два ворожі ракетоносії

ППО вночі ліквідувала п'ять безпілотників над Криворізьким районом

Росіяни за добу втратили понад 850 осіб

Українська авіація уразила десять районів зосередження військ і техніки противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА