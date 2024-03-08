Події

22:28 08.03.2024

Поранено внаслідок ворожих обстрілів та госпіталізовано 7-річного хлопчика в Херсоні

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Поранено внаслідок ворожих обстрілів та госпіталізовано 7-річного хлопчика в Херсоні

У Херсоні внаслідок російських обстрілів поранено 7-річного хлопчика, його госпіталізували з контузією та черепно-мозковою травмою, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу Херсона поранено 7-річну дитину. Зараз хлопчика госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Мрочка, у потерпілого, попередньо контузія, вибухова та черепно-мозкова травма. 

Теги: #херсон #україна #дитина #обстріл

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