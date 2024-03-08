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21:56 08.03.2024

Глава МЗС Литви: Ми повинні провести "червоні лінії" для Росії, а не для себе, щоб не дати росіянам перемогти в Україні

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Глава МЗС Литви: Ми повинні провести "червоні лінії" для Росії, а не для себе, щоб не дати росіянам перемогти в Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що для того, щоб відкрити шлях до перемоги України, не можна виключати будь-які форми підтримки Києва, а допомога українським силам повинна продовжуватися й посилюватися не лише на словах.

"Ми ясно дали зрозуміти, що докладемо всіх зусиль, щоб Україна перемогла в цій війні, захистивши не тільки свою територію, а й заснований на правилах світовий порядок. Це екзистенціальне питання не лише для України, а й для всіх нас. І тут не може бути жодних "але". Ми маємо провести "червоні лінії" для Росії, а не для себе, щоб не дати РФ перемогти. І нарешті, щоб відкрити шлях до перемоги України, ми не можемо виключати будь-які форми підтримки України", - сказав Ландсберґіс на пресконференції з українським, латвійським, естонським і французьким колегами в Литві в п'ятницю.

Він наголосив, що "ми повинні продовжувати підтримувати Україну в усьому, де це необхідно", зазначивши, що нинішня військова підтримка Заходу явно недостатня і невиправдано затягується.

"Ми повинні допомагати Україні набагато більше і набагато швидше. Це мета нашої сьогоднішньої зустрічі, і ми вітаємо лідерство Франції і сповнені рішучості зробити свій внесок. Трансатлантична військова підтримка України повинна не тільки досягти колишнього рівня, який був рік тому, а й значно посилитися. І якщо ми підтримуємо Україну, то недостатньо робити це на словах. Це має відображатися в наших справах", - закликав міністр.

Крім того, він висловив сподівання, що ініціатива Чеської Республіки щодо закупівлі боєприпасів у третіх країнах для України "скоро принесе свої плоди".

"Литва також робить свій внесок у цю ініціативу. Однак це не може бути разовою акцією. Наша підтримка має бути постійною", - зазначив Ландсбергіс.

 

 

Теги: #рф #литва #червоні_лінії

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