Події

20:21 08.03.2024

Із Сектора Гази евакуювали 59 українців, серед них 15 дітей - посольство

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Із Сектора Гази евакуювали 59 українців, серед них 15 дітей - посольство

7-8 березня із Сектора Гази на територію Єгипту евакуювали 59 громадян України, серед них 15 дітей, повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази. Через КП "Рафах" на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їхніх сімей (дітей - 15, жінок - 37, чоловіків - 8", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Зазначено, що евакуація відбулася успішно завдяки зусиллям представників Головного управління Міноборони та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті.

Наразі евакуйованих українців розмістили в готелі на території Єгипту, найближчим часом їх перевезуть в Україну.

 

Теги: #евакуація #сектор_гази

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