Кулеба: Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного

Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного для боротьби з російською агресією, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На пресконференції в Литві з литовським, латвійським, естонським і французьким колегами в п'ятницю Кулеба повідомив, що сьогодні в Литві вони провели "чесну і відкриту розмову" і спільно визначили кілька "практичних кроків, які дадуть відповіді на питання, поставлені в Парижі", зокрема це стосується озброєння, боєприпасів, протиповітряної оборони.

"Коли в України є все необхідне, ми збиваємо російські літаки, ми звільняємо наші території, ми топимо російські кораблі, ми перемагаємо. Це не питання непереможної Росії. Справа лише в наявності в українських солдатів усього, що потрібно Україні", - заявив Кулеба.

Також він додав. що "щиро не розуміє", чому питання про навчальні місії в Україні викликає такі складнощі та суперечки.

"У період із 2014 до 2022 року в Україні дуже ефективно працювала ціла низка навчальних місій, і я не бачу причин, через які це не може тривати. Поверніть своїх інструкторів, поставте систему ППО для захисту навчального центру, і все. Тому що у війні такого масштабу логістична затримка відіграє роль. Якщо ви можете швидше навчати солдатів, ви отримуєте перевагу. Якщо ви можете швидше відремонтувати свою техніку, ви отримуєте перевагу", - сказав Кулеба.

За словами міністра, найефективніший спосіб робити всі ці речі не лише за кордоном, а й в Україні.