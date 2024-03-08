У Чернівецькій області біля кордону з Румунією затримано мікроавтобус із 34 ухилянтами - Держприкордонслужба

У Чернівецькій області на пункті пропуску "Порубне" співробітники прикордонного загону спільно з СБУ затримали мікроавтобус, у вантажному відсіку якого до Румунії прямували 34 ухилянтів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На ділянці відділу "Порубне", після короткого переслідування, правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого в бік кордону прямували 34 особи. Під час затримання порушники поводилися зухвало та не виконували законних вимог прикордонників. Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держприкордонслужби в п'ятницю.

Встановлено, що пасажирами транспортного засобу є громадяни України віком від 25 до 40 років. Водієм мікроавтобуса був чоловік, якого підозрюють в організації незаконного переміщення осіб, і той деякий час перебував у полі зору оперативників Держприкордонслужби.

Своїх "клієнтів" організатор зібрав за допомогою одного з месенджерів.

"За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен із пасажирів заплатив по 10 тисяч євро", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці повідомили організатору про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 9 років.

Щодо інших затриманих складено документи адмінпровадження.