Соціологічна асоціація України застерігає від участі у виборчому процесі РФ на окупованих територіях

Соціологічна асоціація України (САУ) закликала всіх соціологів утриматися від участі у виборчій кампанії з виборів президента РФ на окупованих територіях.

"Проведення РФ виборів на тимчасово окупованих територіях України (в окремих районах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим) є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади. Саме на цю мету спрямована підготовка проведення на цих територіях з 15 до 17 березня 2024 року "виборів" президента Російської Федерації. Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають і засуджують російські вибори на всіх окупованих РФ українських територіях", - йдеться в заяві САУ.

Соціологічна асоціація України закликає всіх представників українських і міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній "утриматись від участі в заходах у рамках виборчої кампанії РФ, яка проводиться на окупованих територіях, висвітлення її перебігу та результатів виборів".

"САУ закликає українців і, зокрема, фахівців-соціологів, які вимушено перебувають на окупованій території України, уникати участі у виборчому процесі, соціологічних опитуваннях, екзитполах та інших публічних і непублічних заходах, які легітимізують окупаційну владу. САУ нагадує, що за добровільну участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів або публічних закликів до їх проведення на тимчасово окупованих територіях України передбачена кримінальна відповідальність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України)", - зазначено також у тексті.