У разі вступу до мистецьких вишів результати НМТ відіграватимуть меншу роль, ніж творчий конкурс, - міністр освіти

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що у разі вступу до мистецьких вишів результати національного мультипредметного тесту (НМТ) відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс, але мови про скасування НМТ не йдеться.

"Побачив звернення від ректора Національної музичної академії України все ще імені Чайковського. У ньому викладена вимога - скасувати НМТ для вступу до мистецьких ЗВО, інакше анонсують акцію протесту за участі студентів (які вже вступили), профспілок, батьків тощо", - написав Лісовий у соцмережі Х у п'ятницю.

За словами міністра, справді, в частині європейських мистецьких університетів вступ відбувається на підставі портфоліо, творчого конкурсу, іноді теоретичного іспиту та співбесіди.

"Що ще є в європейських університетах - це розуміння цінності вищої освіти. Навчання в мистецькому університеті - між практикою та розкриттям таланту, ще й здобуттям теоретичних знань. Художники, як правило, це дуже освічені та ерудовані люди", - додав він.

Лісовий наголосив, що в Україні результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс, але йдеться про вступ у вищу освіту, тож базові знання з обов'язкових предметів (української мови, історії України, математики та одного предмета на вибір) повинен мати кожен вступник.

"Розумію, що студенти-контрактники для університетів - це, серед іншого, джерело наповнення спецфонду закладу, який використовують для поліпшення матеріально-технічної бази вишу, виплати зарплат тощо. І це нормально. Водночас слід пам'ятати, що ключове завдання університетів - не набрати якомога більше студентів (нагадаю, що кількість вступників зменшується - конкуренція за них зростає), а створити всі необхідні умови для здобуття студентами якісної вищої освіти", - підсумував міністр.