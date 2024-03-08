Події

12:33 08.03.2024

Колишнього ватажка "ДНР" Безлера, який катував активістів "Автомайдану" в Криму, засуджено до 12 років в'язниці заочно

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Колишнього ватажка "ДНР" Безлера, який катував активістів "Автомайдану" в Криму, засуджено до 12 років в'язниці заочно

Учасника російської агресії з позивним "Бес", який катував активістів "Автомайдану" в Криму в березні 2014 року, засуджено до 12 років позбавлення волі заочно, повідомляють у прокуратурі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

"Вирок отримав учасник російської агресії з позивним "Бес", який катував активістів "Автомайдану" на півострові... Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), а також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) й засуджено до 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні прокуратури автономії в п'ятницю.

У повідомленні не зазначено імені засудженого громадянина РФ. Ідеться про одного з колишніх ватажків терористичної організації "ДНР" Ігоря Безлера на прізвисько "Бес".

У прокуратурі уточнюють, що зазначений громадянин РФ був активним учасником подій окупації півострова, а пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування РФ, що діяло в Донецькій області. У березні 2014 року в Сімферополі під керівництвом фігуранта його спільники викрали активістів - учасників "Автомайдану" і тримали їх під вартою у військкоматі.

"Усіх потерпілих утримували у непристосованих приміщеннях, із зав’язаними очима, без належного харчування та зв’язку з близькими. До деяких з них засуджений особисто застосовував погрози, тортури, насильство та наносив тілесні ушкодження", - зазначено в повідомленні.

Причина незаконного затримання громадян, як наголошують у прокуратурі, - їх проукраїнська позиція, опір окупації півострова та перешкоджання проведенню незаконного референдуму. 

Теги: #вирок #безлер

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