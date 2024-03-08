Події

10:46 08.03.2024

Через обстріли на Донеччині поранені дев'ятеро осіб - ОВА

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Через обстріли на Донеччині поранені дев'ятеро осіб - ОВА

Унаслідок масованих обстрілів окупантів у Донецькій області за минулу добу поранені дев'ятеро осіб, зафіксовано множинні руйнування житлових і адміністративних будівель, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Соколі Очеретинської ТГ пошкоджено будинок. В Успенівці Курахівської ТГ пошкоджено 9 будинків і 2 адмінбудівлі. У Світлому Добропільської ТГ пошкоджено ангар і приватні будинки. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 крамниці. У Новогродівці поранено людину, пошкоджено 6 адмінбудівель, 2 двоповерхівки і 31 приватний будинок. У Шаховому поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків, 3 крамниці і церкву", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його даними, у Новоукраїнці Вугледарської тергромади (Волноваський район) пошкоджені ферма і будинок.

У Краматорському районі - "у Довгій Балці Іллінівської ТГ поранено людину, пошкоджено 17 будинків. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджені 35 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівля і 2 інфраструктурні об'єкти. Обстріляні околиці Лиманської ТГ".

У Бахмутському районі - "у Торецьку поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській ТГ пошкоджені 4 будинки, ще 1 - у Сіверську". 

Теги: #обстріли #донецька_область

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