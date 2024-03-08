Події

10:30 08.03.2024

ТЧХУ відкрило два молодіжно-волонтерські простори в Хмельницькій області

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ТЧХУ відкрило два молодіжно-волонтерські простори в Хмельницькій області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило молодіжно-волонтерські простори у Славуті та Кам'янець-Подільському.

"Український Червоний Хрест відкрив одразу два волонтерсько-молодіжних простори за підтримки Данського Червоного Хреста в Хмельницькій області. Всього планується відкриття більше 20 таких локацій по Україні", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

У Славуті молодіжно-волонтерський простір створений на базі гімназії №1 і є першим у місті закладом із авторською програмою неформальної освіти. Волонтери Українського Червоного Хреста планують проводити тут навчальні сесії, курси з лідерства, організовувати дозвілля молодих людей і розвивати їхні творчі здібності, а також популяризувати Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

У Кам'янець-Подільському простір відкрито в приміщенні соціально-культурного центру "Подвір'я". Тут працюватимуть волонтерська школа Українського Червоного Хреста, школа гуманітарної освіти та лідерства "Лідер змін", клуб настільних ігор та інтелектуального дозвілля "Game-За!", майстерня творчих активностей "ARTрум", кінотеатр "Last-ряд", школа First Aid - перша допомога та перша психологічна допомога, медійна студія.

Учасники молодіжно-волонтерських просторів - це студенти та учні віком від 14 до 25 років, які шукають можливості для освіти, розвитку та творчості. Лідерами та активістами можуть стати молоді люди віком від 18 до 34 років, які цікавляться соціальними питаннями та прагнуть внести позитивні зміни в суспільство.

Як зазначається на сайті ТЧХУ, такі простори вже функціонують у Миколаєві та Первомайську (Миколаївська область), Кропивницькому, Самборі та Червонограді (Львівська область) і в Білій Церкві (Київська область).

 

Теги: #тчху

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