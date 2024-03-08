Окупанти обстріляли Суми та 35 прикордонних сіл у Чернігівській, Сумській та Харківській областях за добу, є загиблі

Декілька людей загинули і дістали поранень унаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Суми, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Суми - один прихід, імовірно, ракетний удар. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, інформація уточнюється. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

При цьому точної кількості жертв не повідомляють.

Також повідомляється про загиблого в с. Карповичі Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області, яке за добу було атаковано окупантами тричі. "Карповичі - один прихід, імовірно скидання невстановленого вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Унаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа та пошкоджено приватний будинок; два обстріли: 20 приходів, імовірно, міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

За даними ОК "Північ", окупанти обстріляли минулої доби села Гасичівка та Сеньківка Чернігівського району (Сеньківку двічі), с. Єліне Крюківського району, а також села Миколаївка, Семенівка, Блешня, Заріччя, Леонівка, Луб'яне, Бучки, Буда-Вороб'ївська, Михальчина Слобода та Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (Семенівку та Бучки двічі, Заріччя чотири рази).

У Сумській області, окрім обласного центру, були атаковані села Басівка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Волфине, Запсілля, Порозок, Грабовське, Атинське, Катеринівка, Степок та Ободи Сумського району, близько половини з них багаторазово. В Охтирському районі під обстріл потрапили села Велика Писарівка і Попівка, у Шосткинському районі - Зноб-Трубчевська, Баранівка, Бобилівка, Нова Гута (двічі), Голубівка і Велика Берізка.

Також повідомляється про обстріл с. Тимофіївка Богодухівського району Харківської області.

Про руйнування та інші жертви обстрілів не повідомляють. Загалом за добу нараховано 55 обстрілів (334 вибухи) з різних видів озброєння.