Події

08:20 08.03.2024

Унаслідок нічної ракетної атаки по Чугуєву постраждали семеро людей, зокрема дитина

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Унаслідок нічної ракетної атаки по Чугуєву постраждали семеро людей, зокрема дитина

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки по Чугуєву в ніч на 8 березня зросла до 7 осіб, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі. Постраждали семеро мирних жителів: чотири чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець і дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої - поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

За попередніми даними, удар було завдано С-300 з території Бєлгородської області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

 

 

 

Теги: #прокуратура #розслідування #харківська_область #обстріли

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