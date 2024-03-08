Унаслідок нічної ракетної атаки по Чугуєву постраждали семеро людей, зокрема дитина

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки по Чугуєву в ніч на 8 березня зросла до 7 осіб, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі. Постраждали семеро мирних жителів: чотири чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець і дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої - поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

За попередніми даними, удар було завдано С-300 з території Бєлгородської області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.