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07:38 08.03.2024

Сили оборони знищили 33 із 37 БПЛА типу "шахед", які атакували Україну

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Сили оборони знищили 33 із 37 БПЛА типу "шахед", які атакували Україну

Сили оборони України в ніч на 8 березня знищили 33 із 37 ударних БПЛА типу "Shahed", спрямованих із району пусків Балаклава, Крим повідомляють Повітряні сили (ПС) Збройних сил України (ЗСУ).

"У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь і схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 37 ударних БПЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників - Балаклава, Крим)", - ідеться в повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 33 "шахеди" в межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Уточнюється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #бпла #повітряні_сили #збиття

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