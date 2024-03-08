Рейтинг ультраправих популістів зростає перед виборами в Португалії

У п'ятницю розпочинається останній день передвиборчої кампанії перед виборами до законодавчих органів Португалії, які відбудуться в неділю. У центрі уваги - ультраправа партія Chega (Досить) і та безпрецедентна роль, яку вона може зіграти в національній політиці, навіть якщо залишиться лише третьою за величиною силою в парламенті, повідомляє BBC.

Її лідер Андре Вентура, колишній член ради правоцентристської Соціал-демократичної партії (PSD) і колишній священик-стажист, який прославився на національному телебаченні, коментуючи футбол, зробив корупцію і рекордну імміграцію центром уваги вірусних кампаній у соціальних мережах. Вперше обраний до парламенту 2019 року, він виявився спритним виконавцем, чиї різкі зміни в політиці швидше розширили базу Chega, ніж підірвали його авторитет.

У сфері кримінального правосуддя, де він колись вимагав хімічної кастрації для ґвалтівників, він тепер виступає в ролі захисника поліцейських, які виступають за підвищення зарплати; у сфері освіти та охорони здоров'я, де Chega закликав майже повністю відмовитися від участі держави, він тепер пропонує скромніші реформи, обіцяючи при цьому підвищити пенсії.

Недільні позачергові вибори було призначено після того, як прем'єр-міністр-соціаліст Антоніу Коста подав у відставку, опинившись втягнутим у розслідування порушень під час укладання державних контрактів, що дало пану Вентурі додаткові можливості для передвиборчої кампанії. Окремий скандал на Мадейрі призвів до падіння регіонального уряду PSD, внаслідок чого стара партія пана Вентури теж стала виглядати частиною проблеми.

Опитування на недільних виборах показують, що Демократичний альянс (AD), в якому домінує PSD, з невеликим відривом випереджає Соціалістичну партію (PS), але не має більшості в парламенті, навіть з меншою Ліберальною ініціативою (IL).

Chega набирає 16% і більше (порівняно з 7% на виборах до законодавчих зборів у 2022 році), концентруючи увагу на тому, що може зробити уряд меншості AD, щоб залишитися при владі.

Лідер PSD Луїс Монтенегро повторив "ні - це ні", коли його запитали, чи буде він домагатися від Chega підтримки програми AD зі зниження прибуткового податку і реформ вільного ринку.

У телевізійному поєдинку з паном Вентурою він назвав свого опонента "ксенофобом, расистом і демагогом".

Але якщо уряд меншості AD доживе до жовтня, він може бути змушений звернутися до Chega.

"Коли уряд представляє бюджет, він веде переговори з усіма парламентськими партіями", - зазначила Ана Са Лопес, старший політичний журналіст газети Público. "Він передасть дещо Chega, ми просто не знаємо, що саме". Якщо натомість соціалісти, яких зараз очолює Педру Нуну Сантуш, енергійний колишній міністр за пана Кости, стануть найбільшою партією після восьми років перебування при владі, це може створити нову хвилю підтримки для Chega.