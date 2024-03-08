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02:17 08.03.2024

З судна True Confidence, пошкодженого ракетою хуситів у Червоному морі, евакуювали 20 членів екіпажу

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З судна True Confidence, пошкодженого ракетою хуситів у Червоному морі, евакуювали 20 членів екіпажу

Військово-морські сили Індії евакуювали всіх 20 членів екіпажу з постраждалого судна True Confidence у Червоному морі в четвер після того, як внаслідок нападу хуситів загинули троє моряків, які стали першими жертвами серед цивільних під час кампанії єменського угруповання проти ключового судноплавного маршруту, повідомляє агентство Reuters.

Бойовики, підтримувані Іраном, випустили ракету True Confidence, що плаває під прапором Барбадоса під керуванням Греції, в середу приблизно за 50 морських миль від південного єменського порту Аден, що призвело до пожежі на судні і загибелі людей.

У заяві власників та менеджера йдеться, що всі 20 членів екіпажу та трьох озброєних охоронців на борту було доставлено до лікарні в Джибуті на Африканському Розі кораблем ВМФ Індії.

Двоє із загиблих були громадянами Філіппін, а третій – в'єтнамцем, повідомили власники та менеджери, висловивши співчуття сім'ям. Ще два інші філіппінці також отримали серйозні поранення.

На зображеннях, опублікованих ВМС Індії, видно, як гелікоптер витягує членів екіпажу з невеликого рятувального плоту в неспокійному морі та доставляє їх на військовий корабель. Деякі поранені лежали на дні рятувальної шлюпки ВМФ, надісланої для надання допомоги. Їх перенесли на корабель на ношах, а потім показали із сильно перев'язаними кінцівками, коли їх евакуювали до лікарні Джібуті.

"Судно сильно дрейфує від берега, і вживаються заходи щодо його рятування... Частота нападів на торгове судноплавство підкреслює гостру необхідність для всіх зацікавлених сторін вжити рішучих заходів для захисту життя безневинних цивільних моряків і покласти край таким загрозам", - йдеться у заяві компаній.

"True Confidence" йшло з Китаю в Джідду та Акабу з вантажем сталевих виробів та вантажівками.

Судно належить зареєстрованій у Ліберії компанії True Confidence Shipping SA та експлуатується грецькою компанією Third January Maritime. Наразі немає жодного зв'язку з якоюсь організацією в США, заявили компанії.

Вартість страхування семиденного переходу Червоним морем з листопада зросла на сотні тисяч доларів.

"Ставки страхування від військових ризиків вже відбили затоплення вантажного судна Rubymar через кілька днів після потрапляння в нього ракети хуситів 18 лютого, а також перші загиблі на борту True Confidence", - сказав Манро Андерсон, керівник відділу операцій з морських військових ризиків та спеціаліст зі страхування Vessel Protect (частина Pen Underwriting).

Теги: #атака #ємен #хусити #червоне_море

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