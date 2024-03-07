Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Великої Британії першочергові потреби ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провели в Києві зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і начальником штабу оборони Сполученого Королівства адміралом Тоні Радакіном.

"Ми обговорили першочергові потреби Сил оборони України. Головнокомандувач Олександр Сирський поінформував про ситуацію на фронті та останні дії ворога", - написав Умєров на своїй сторінці у фейсбуці в четвер.

Він подякував Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, "які справді змінюють ситуацію на полі бою".