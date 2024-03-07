Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО відбудеться в понеділок

Церемонія підняття прапора Королівства Швеції в ознаменування вступу до Організації Північноатлантичного договору пройде в штаб-квартирі НАТО в понеділок.

Про це повідомляє пресслужба альянсу.

Перед церемонією зі спільними заявами виступлять генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Вітаючи завершення формальних процедур щодо вступу Швеції в НАТО, генеральний секретар заявив: "Це історичний день. Швеція тепер займе своє законне місце за столом НАТО, маючи рівне право голосу у формуванні політики та рішень НАТО. Після більш ніж 200 років неприєднання Швеція тепер користується захистом, наданим статтею 5, що є найвищою гарантією свободи та безпеки союзників".

Столтенберг наголосив, що Швеція "принесе із собою боєздатні збройні сили та першокласну оборонну промисловість". "Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію - безпечнішою, а весь Альянс - більш захищеним. Сьогоднішній вступ демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими і що кожна країна має право обирати свій власний шлях", - сказав він.

Прапор Швеції піднімуть разом із прапорами інших 31 союзником на церемонії в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі та одночасно в командуваннях НАТО в Європі та Північній Америці.