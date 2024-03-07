Події

20:09 07.03.2024

Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

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Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про узгодження ним кандидатури ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла до Великої Британії, заявив, що союзництво між двома державами має тільки зміцнюватися.

"Сьогодні погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

"Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", - наголосив він.

 

Теги: #посол #британія #призначення

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