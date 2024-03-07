Події

18:42 07.03.2024

Унаслідок обстрілу Нікополя пошкоджено вісім приватних будинків, люди не постраждали

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Унаслідок обстрілу Нікополя пошкоджено вісім приватних будинків, люди не постраждали

У четвер окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії та дронів-камікадзе, в результаті пошкоджено вісім приватних будинків, адміністративну будівлю, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Багатостраждальний Нікополь. Після тихої ночі вже вранці там знову пролунали вибухи. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії. А потім ще і спрямував туди п’ять дронів-камікадзе. Пошкоджені вісім приватних будинків. Один із них зайнявся. Пожежу рятувальники загасили. Понівечена адмінбудівля. А ще – п’ять господарських споруд, авто, лінія електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілів люди не постраждали. 

Теги: #обстріл #нікополь

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