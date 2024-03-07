Події

16:58 07.03.2024

На оборонних рубежах України триває будівництво фортифікаційних споруд

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На оборонних рубежах України триває будівництво фортифікаційних споруд

На оборонних рубежах відбувається будівництво фортифікаційних споруд, активна робота триває, зокрема, в Сумській області, зазначають у Міністерстві оборони України.

"Опорні пункти будують, щоб захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. Бійниці облаштовують бронекапсулами", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Пізніше в Міноборони показали, що на запорізькому напрямку триває зведення оборонних фортифікацій.

"Зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції - на запорізькому напрямку триває зведення оборонних фортифікацій", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Теги: #будівництво #фортифікації

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