На оборонних рубежах України триває будівництво фортифікаційних споруд

На оборонних рубежах відбувається будівництво фортифікаційних споруд, активна робота триває, зокрема, в Сумській області, зазначають у Міністерстві оборони України.

"Опорні пункти будують, щоб захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. Бійниці облаштовують бронекапсулами", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Пізніше в Міноборони показали, що на запорізькому напрямку триває зведення оборонних фортифікацій.

"Зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції - на запорізькому напрямку триває зведення оборонних фортифікацій", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.