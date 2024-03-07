Деякі країни ЄС не видають Україні підозрюваних у тероризмі та корупції, але можуть переконатися в безпеці їх тримання тут - генпрокурор

Україна з початку повномасштабної агресії РФ відправила майже 700 запитів на екстрадицію, відмови деяких країн Європейського Союзу у видачі підозрюваних, зокрема у воєнних злочинах, зумовлені побоюваннями щодо умов тримання та безпеки в Україні, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Україна порушує питання перед 10 країнами-членами ЄС, щоб вони дозволили екстрадицію підозрюваних, зокрема в приналежності до приватної військової компанії "Вагнер", а також обвинувачених у масштабній корупції", - ідеться в статті, розміщеній на сайті видання.

За інформацією The Guardian, український генпрокурор не уточнив країн-членів ЄС, які занепокоєні умовами тримання підозрюваних в Україні, однак, як пише видання, нещодавно Франція, Австрія та Фінляндія відмовили Україні у видачі підозрюваних.

Посилаючись на слова генпрокурора, видання повідомляє, що українські суди з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну видали майже 700 постанов про екстрадицію. Один із запитів, як зазначають у статті, стосується видачі підозрюваного в тероризмі Яна Петровського, причетного до ПВК "Вагнер", який в'їхав до Фінляндії під чужим ім'ям. Суд у Фінляндії, як нагадує видання, відмовив у його видачі. Також The Guardian пише, що Австрія і Франція нещодавно відмовили Україні у видачі підозрюваних у розкраданні колишнього керівника банку, ексдепутата і бізнесмена.

"Звісно, ми всі розуміємо, що рішення про екстрадицію ухвалює суд. Але бачимо, що деякі країни... чинять опір (екстрадиції - ІФ-У) через їх власне розуміння умов тримання, які ми покращуємо. І я говоритиму про це (міністрам юстиції - ІФ-У)", - сказав Костін.

Посилаючись на слова генпрокурора України, The Guardian пише, що країни можуть переконатися в тому, що екстрадованих підозрюваних триматимуть у центрі та на заході України, далеко від лінії фронту.

"Умови (тримання) відповідатимуть правилам і стандартам Європейського Союзу й особливо Європейської конвенції з прав людини... Україна запросить ті держави, які вагаються в питанні екстрадиції, відвідати країну й особисто переконатися в умовах тримання підозрюваного", - заявив Костін.